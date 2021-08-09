Учёные назвали признак приближающейся смерти

Британские и французские учёные установили, что о приближении смерти может свидетельствовать ухудшение двигательных функций у пожилых людей. Результаты исследования опубликовал журнал The BMJ.

На протяжении ряда лет учёные наблюдали за шестью тысячами добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет. Они оценивали скорость выполнения участниками эксперимента повседневных задач, связанных с движением, таких как ходьба, вставание со стула и других.

Выяснилось, что трудности в выполнении таких действий примерно в 30% случаев указывали на повышенный риск смерти. В частности, в 22% случаев на приближение летального исхода указывало снижение скорости ходьбы, в 15% — ослабевание хвата, в 14% — медленный подъём со стула.

По словам учёных, у участников исследования, которые впоследствии скончались, двигательные функции начали ухудшаться за 10 лет до смерти. Сами они стали это замечать примерно за семь лет до кончины.

Специалисты отметили , что раннее обнаружение негативных изменений в двигательной функции может помочь своевременному принятию мер для сохранения здоровья и жизни пожилых пациентов.

Ранее учёные перечислили утренние привычки, которые вызывают тяжёлые заболевания и могут привести к скорой смерти. В их числе отказ от завтрака, употребление фруктовых соков и сладких напитков по утрам, а также включение в рацион бекона.