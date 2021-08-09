Учёные назвали признак приближающейся смерти

Британские и французские учёные установили, что о приближении смерти может свидетельствовать ухудшение двигательных функций у пожилых людей. Результаты исследования опубликовал журнал The BMJ.
На протяжении ряда лет учёные наблюдали за шестью тысячами добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет. Они оценивали скорость выполнения участниками эксперимента повседневных задач, связанных с движением, таких как ходьба, вставание со стула и других.
Выяснилось, что трудности в выполнении таких действий примерно в 30% случаев указывали на повышенный риск смерти. В частности, в 22% случаев на приближение летального исхода указывало снижение скорости ходьбы, в 15% — ослабевание хвата, в 14% — медленный подъём со стула.
По словам учёных, у участников исследования, которые впоследствии скончались, двигательные функции начали ухудшаться за 10 лет до смерти. Сами они стали это замечать примерно за семь лет до кончины.
Специалисты
Ранее учёные перечислили утренние привычки, которые вызывают тяжёлые заболевания и могут привести к скорой смерти. В их числе отказ от завтрака, употребление фруктовых соков и сладких напитков по утрам, а также включение в рацион бекона.