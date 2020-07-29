Учёные назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel

https://static.news.ru/photo/f1bdbfd8-d1b3-11ea-add8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Австралийские учёные назвали пять новых видов мух в честь героев вселенной Marvel и создателя комиксов Стэна Ли. О выборе научных наименований сообщили в государственном объединении научных и прикладных исследований Австралии.

Так, муха в честь Тора названа Daptolestes bronteflavus («Светлый гром»), насекомое в честь Локи — Daptolestes illusiolautus («Элегантная хитрость»), в честь Чёрной вдовы — Daptolestes feminategus («Женщина, одетая в кожу»), а муха в честь Дэдпула — Humorolethalis sergius (с латинского переводится как «влажный» и «смертельный»). Последний случай интересен тем, что у мухи имеются отметки, похожие на те, что есть у персонажа комиксов. Помимо этого в названии обыгрывается схожесть с англоязычным словом «юмор» (humor).

Вид, названный в честь создателя комиксов Стэна Ли, получил наименование Daptolestes leei. Как передаёт РИА Новости, у этой мухи имеются похожие «очки» и белые усы.

В общей сложности научные названия были выбраны для 165 новых видов. Как пояснила эксперт объединения Хуанита Родригес, выбор названий не только увлекателен, но и очень важен, так как понимание разницы между ними может спасти их и нашу жизнь.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Marvel опубликовала новый тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты». Премьера картины намечена на 28 августа.