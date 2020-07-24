Вышел новый тизер и первые две минуты «Новых мутантов»

https://static.news.ru/photo/a44108cc-cdae-11ea-83d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Movieclips Trailers/youtube.com

Компания Marvel опубликовала новый тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты». Премьера картины намечена на 28 августа.

Промовидео были показаны в рамках фестиваля Comic-Con, который в этот раз проходит в режиме онлайн.

Проекту назначили дату релиза уже в пятый раз. Ранее фильм хотели выпустить 3 апреля 2018 года, 22 февраля 2019 года, 2 августа 2019 года и 3 апреля 2020 года. Премьеру откладывали по разным причинам, но сейчас это произошло из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Лента «Новые мутанты» создана на основе комиксов Marvel и задумана как новая версия «Людей Икс». В центре сюжета фильма — пятеро подростков, которые оказались в клинике из-за своих уникальных способностей. Они надеялись получить помощь, но стали жертвами жестокого эксперимента.

Режиссёром выступил Джош Бун, известный по картине «Виноваты звёзды». Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Блю Хант, Алиси Брага и Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в сериале «Игра престолов», писал NEWS.ru.