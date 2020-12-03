Учёные назвали блокирующие коронавирус продукты

https://static.news.ru/photo/cf72ed5e-357c-11eb-87bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские учёные обнаружили, что химические соединения, содержащиеся в винограде, шоколаде и зелёном чае, способны блокировать SARS-CoV-2.

Специалисты из Университета Северной Каролины изучали продукты питания и лекарственные растения, пытаясь выявить «антикоронавирусные» соединения. Результаты работы представлены в журнале Frontiers in Plant Science.

В качестве исходной посылки был взят уже установленный факт — слабым местом коронавируса является основная протеаза Mpro. Это фермент, который участвует в механизме размножения патогена. Его можно подавить химическими соединениями, которые содержатся в растениях.

Компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты in vitro показали, что вещества, содержащиеся в зелёном чае и винограде, успешно подавили функцию Mpro. Соединения в порошке какао и тёмный шоколад снизили активность протеазы вдвое.

Учёные выделили эффективность зелёного чая. Как показало исследование, в этом напитке имеются сразу пять химических соединений, которые взаимодействуют с разными фрагментами протеазы и нейтрализуют её действие.

Ранее подполковник медицинской службы в отставке, врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский допустил, что наличие в организме лямблий и гельминтов повышает риск заражения коронавирусом, передавал NEWS.ru.