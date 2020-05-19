Учёные нашли текст на казавшихся пустыми свитках Мёртвого моря

Международная группа учёных при Университете Манчестера обнаружили невидимый невооружённым глазом текст на древних пергаментах, найденных в 1950-е годы в Иордании — свитках Мёртвого моря.
По
Исследователь созвала специальную группу, которая оцифровала 51 пергамент и изучила с помощью мультиплексной визуализации: на четырёх обнаружились хорошо читаемые тексты на древнем иврите и арамейском языках.
Самый большой обнаруженный фрагмент текста состоит из 15 или 16 букв, расположенных в четыре строки. Он был написан чернилами, имеющими углеродную основу. Этот текст содержит слово «Шаббат» и может относиться к библейской книге пророка Иезекииля, — передаёт издание.
Учёные приступили к расшифровке надписей.
Как писал NEWS.ru, итальянские изобретатели сконструировали робота-краба SILVER2, который может ходить по дну морей и океанов и будет использоваться в том числе на сложных рельефах в исследовательских целях.
Добавьте наши новости в избранные источники