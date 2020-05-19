Учёные нашли текст на казавшихся пустыми свитках Мёртвого моря

https://static.news.ru/photo/786a3868-99d3-11ea-9984-fa163e074e61_660.jpg Фото: dqcaas.com

Международная группа учёных при Университете Манчестера обнаружили невидимый невооружённым глазом текст на древних пергаментах, найденных в 1950-е годы в Иордании — свитках Мёртвого моря.

По информации «Российской газеты», профессор лондонского Королевского колледжа Джоан Тейлор заподозрила, что свитки не пустые, когда подробно обследовала документы в библиотеке манчестерского университета.

Исследователь созвала специальную группу, которая оцифровала 51 пергамент и изучила с помощью мультиплексной визуализации: на четырёх обнаружились хорошо читаемые тексты на древнем иврите и арамейском языках.

Самый большой обнаруженный фрагмент текста состоит из 15 или 16 букв, расположенных в четыре строки. Он был написан чернилами, имеющими углеродную основу. Этот текст содержит слово «Шаббат» и может относиться к библейской книге пророка Иезекииля, — передаёт издание.

Учёные приступили к расшифровке надписей.

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