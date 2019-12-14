https://static.news.ru/photo/757bd9ca-1e42-11ea-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

Датские учёные выяснили, что недостаток веса при рождении может быть связан с серьёзными нарушениями развития мужских половых органов. Они исследовали более 5,5 тысячи мужчин и свыше 5,3 тысячи женщин, родившихся в период между 1984-м и 1987 годами.

На протяжении 30 лет специалисты наблюдали за состоянием их репродуктивного здоровья в зависимости от показателей веса, который добровольцы имели при рождении, сообщает газета The Daily Telegraph. Исследователи также попросили матерей ответить на специальные вопросы, направленные на определение их возраста, отношения к курению и алкоголю во время беременности.

Результаты показали, что у мужчин, масса тела которых при рождении была менее 3 кг, вероятность развития бесплодия в зрелом возрасте увеличивалась на 55% по сравнению с теми, кто появился на свет с нормальными показателями веса. При этом у женщин никакой связи между массой тела при рождении и репродуктивной функцией во взрослой жизни выявлено не было.

Возможным объяснением подобного явления, по словам специалистов, является тот факт, что недостаток веса при рождении может быть связан с серьёзными нарушениями развития мужских половых органов.

Ранее Росстат подсчитал, что естественная убыль населения по итогам 2019 года станет рекордной за последние 11 лет, писал NEWS.ru. При этом приток мигрантов не смог повлиять на ситуацию, и численность людей в России снова сокращается.

Основной причиной сложившейся ситуации остаётся сокращение рождаемости, зафиксированное в 80 из 85 регионов страны. Этот показатель, в свою очередь, падает из-за снижения числа женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Сейчас матерями впервые становятся в среднем в 25–34 года, что снижает вероятность рождения второго и последующих детей.

Однако смертность в 2019 году тоже уменьшилась — на 27 тысяч человек в сравнении с показателями прошлого года. В правительстве рассчитывают, что население России начнёт прирастать в 2023–2024 годах.