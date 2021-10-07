Учёные нашли связь между потреблением вина и слабоумием

Учёные Лондонского института психиатрии пришли к выводу, что потребление красного сухого вина снижает риск развития слабоумия. После массы исследований эксперты пришли к выводу, что те, кто периодически выпивает вино, на 30% меньше подвержены заболеванию, чем те, кто отказался от алкоголя вообще, сообщает Пятый канал.

Регулярное, но умеренное употребление вина помогает снизить риск не только деменции, но и болезни Альцгеймера, что подтверждают и другие исследователи. При этом специалисты предупреждают, что не только виноградный напиток полезен при профилактике слабоумия.

Большую роль в борьбе с болезнями играет средиземноморская диета. В её состав входят твёрдые сыры, оливковое масло, зелень, цветные овощи, фрукты и жирная рыба.

Ранее сообщалось, что природное соединение фенхол, которое содержится в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла группа американских и индийских учёных.