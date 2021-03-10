Учёные нашли способ преодолеть скорость света при космических полётах

https://static.news.ru/photo/47f21824-81a2-11eb-acf0-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Астрофизик из Геттингенского университета Эрик Ленц предложил решение для создания двигателей, разгоняющих космические корабли до скоростей, превышающих скорость света. Если такой агрегат будет создан, он позволит достигать отдалённые планеты за считаные годы вместо десятков тысяч лет.

Так называемый варп-двигатель, именующийся также двигателем искривления, — это вымышленный элемент космических аппаратов, описанный в научно-фантастических произведениях. Теоретически такое сверхсветовое перемещение возможно, если создать перераспределение тёмной энергии в охватывающем космический корабль пространстве, чтобы позади него был её избыток, а впереди — область отрицательной энергии, передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы журнала Classical and Quantum Gravity.

Впрочем, сегодня и о самой тёмной энергии известно крайне мало, а перераспределение огромного количества гипотетических частиц материи потребует немыслимого по нынешним меркам количества энергии.

Новое исследование под руководством доктора Ленца позволяет обойти эти проблемы с помощью конфигураций кривизны пространства-времени, организованных в новый класс сверхбыстрых устойчивых одиночных волн — солитоны, или «пузыри искривления». Их главное свойство — сохраняя форму, двигаться с любой скоростью при помощи обычных источников энергии. Помещённый внутрь такого пузыря космический корабль, по задумке, должен перемещаться вместе с самим солитоном.

По расчётам учёного, при достаточном объёме энергии путь до ближайшей звезды Проксима Центавра занял бы всего четыре года, в то время как при нынешних ракетных технологиях время такого путешествия превысило бы 50 тысяч лет.

Примечательно, что все уравнения, использованные автором исследования, основаны на традиционной физике.

При этом расчёты Ленца позволяют избежать так называемого парадокса близнецов, согласно которому один близнец, путешествующий со скоростью, близкой к скорости света, будет стареть намного медленнее другого, который остался на Земле.

Следующая задача — решить, как можно уменьшить объём необходимой для такого перелёта энергии до диапазона существующих технологий. В качеств одного из вариантов предусматривается ядерная силовая установка, работающая на цепной реакции деления.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные впервые зафиксировали мерцание чёрной дыры.