Учёные впервые зафиксировали мерцание чёрной дыры

https://static.news.ru/photo/b9bfed70-c82d-11ea-91d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Haystack Observatory/facebook.com

Астрономам впервые в истории наблюдений за чёрными дырами удалось зафиксировать уникальное явление: яркая корона, примыкающая к горизонту событий чёрной дыры исчезла, а затем снова появилась.

Статья об этом опубликована в издании Astrophysical Journal Letters. Мерцание отмечено у объекта 1ES 1927+654, сверхмассивной чёрной дыры. Впервые она удивила учёных в марте 2018 года. Астрономы тогда зафиксировали увеличение яркости объекта в 40 раз.

Это привлекло наше внимание, и мы начали направлять на объект множество телескопов, работающих на различных длинах волн, чтобы рассмотреть его, — вспомнил астрофизик Эрин Кара из Массачусетского технологического университета.

Пристально изучая чёрную дыру, учёные увидели, что она теряет интенсивность излучения, особенно в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне. Специалисты предположили, что корона объекта полностью испарилась. Кара отметил, что такие события должны происходить в масштабе от тысяч до миллионов лет, однако наблюдаемый объект менялся в течение года. Учёные допустили, что причиной случившегося стала звезда, попавшая под влияние гравитации чёрной дыры, снизив яркость свечения вокруг горизонта событий в десятки тысяч раз за кратчайшее время.

Однако корона исчезла не насовсем. За несколько месяцев вокруг объекта вновь собрался светящийся диск, по яркости практически не уступающий тому, что был до угасания.

Мы впервые увидели, как корона сначала исчезла, а потом восстановилась, и мы наблюдали это в реальном времени, — отмечают исследователи.

Учёные точно не знают, что привело к образованию короны, однако допускают, что это как-то связано с конфигурацией магнитных полей, проходящих через аккреционный диск чёрной дыры. Если причиной мерцания действительно была звезда, то её, вероятно, разорвало гравитационным притяжением чёрной дыры, а части материи разбросало по диску. Это могло вызвать временный разрыв и деформацию линий магнитного поля.

Чёрные дыры представляют собой области пространства-времени, гравитационное притяжение которых настолько велико, что покинуть их не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Гарвардского университета задались целью обнаружить чёрные дыры во внешних областях Солнечной системы. Они приступили к разработке методики, которая призвана помочь им в этом.