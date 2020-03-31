https://static.news.ru/photo/98c0936e-7363-11ea-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Команда учёных из Университета Миннесоты, изучив структуру шипов коронавируса, нашли слабое место у нового заболевания.

Специалисты выяснили, что вирус с помощью шипов прикрепляется к клеткам человека. Вирус SARS-CoV-2 похож на вирус SARS, однако первый мутировал, что позволило ему быстрее проникать в чужой организм и оставаться в нём.

Белковый шип SARS-CoV-2 прикрепляется к белку-рецептору на поверхности клеток человека. Коронавирус способен распознавать тот же рецептор человека, что и SARS-CoV-2. А мутации в белке позволили вирусу развиться. Он, пройдя несколько мутаций, смог перейти от летучих мышей к человеку.

Нашу работу можно использовать для создания моноклональных антител, которые будут распознавать и нейтрализовывать связывающиеся с рецепторами части белковых шипов, — цитирует «Газета.ру» слова профессора Фань Ли.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашёв заявил, что коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет никогда. Однако он предположил, что в будущем COVID-19 перестанет быть общественно опасным, писал NEWS.ru.