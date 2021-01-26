Учёные нашли потенциально эффективное средство от коронавируса

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Испанские учёные выявили ещё один препарат, который является перспективным кандидатом для лечения коронавирусной инфекции. Это плитидепсин, изначально разработанный компанией PharmaMar для избавления от злокачественных опухолей.

В ходе доклинических исследований он продемонстрировал эффективность в борьбе с возбудителем коронавируса SARS-CoV-2, передаёт портал Science.

Исследования проводились как «в пробирке» (in vitro), так и на животных (in vivo). В частности, использование препарата на подопытных мышах продемонстрировало снижение темпов размножения вируса в лёгких.

На нынешнем этапе специалисты рекомендовали провести более обширные клинические исследования использования плитидепсина для лечения коронавируса.

В качестве средства для лечения злокачественных опухолей препарат уже прошёл необходимые клинические испытания. Он одобрен в Австралии для борьбы с миеломной болезнью.

Ранее NEWS.ru писал, что один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк заявил о планах выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон». По его словам, оно способно бороться с COVID-19 и некоторыми другими вирусными заболеваниями.