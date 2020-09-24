Учёные нашли особо устойчивые к короновирусу антитела

https://static.news.ru/photo/37a9b164-fea5-11ea-889d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Учёные выделили в организме человека высокоэффективные к коронавирусу антитела, что поможет в разработке вакцины от инфекции. Эффективность антител была подтверждена в ходе испытаний на хомяках.

Изначально из крови людей, переболевших коронавирусом, учёные выделили около 600 образцов антител. При помощи лабораторных тестов из этих образцов были отобраны самые высокоустойчивые, публикует результаты исследования журнал Cell. Кратко об этом же говорится в сообщении на сайте клиники Charité.

Затем эти несколько особо эффективных антител были воспроизведены искусственно с помощью клеточных структур. Эти антитела привязываются к вирусу и не дают ему проникнуть в клетки и размножаться там.

Опыты на хомяках показали, что при введении антител животным с коронавирусом у них развивались лёгкие симптомы болезни. Если же антитела вводили до заражения, то грызуны даже не болели. Но при всём этом обнаружилось, что некоторые антитела связываются образцами тканей из различных органов, что может вызывать «нежелательные побочные эффекты».

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные узнали об иммунитете к COVID-19 у перенёсших лихорадку денге. Как заявил профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис, в районах, где ранее фиксировались вспышки денге, наблюдался медленный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.