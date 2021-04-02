Учёные нашли новые уязвимости в коронавирусе

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Учёные из Института биофизики Макса Планка во Франкфурте выявили новые уязвимые места спайкового протеина SARS-CoV-2. С помощью полученных сведений можно будет разрабатывать новые методы борьбы с инфекцией, сообщает PLOS Computational Biology.

Белок образует «шипы» на поверхности вируса, при помощи которых присоединяется к клеткам носителя и заражает организм. По данным исследователей, предыдущие статичные модели не учитывали его гибкость и движения защитных гликанов (цепочек молекул сахара), которые позволяют патогену уходить от иммунного ответа организма. Теперь же новая модель позволила выявить уязвимость спайкового белка.

Стоит заметить, что и ранее исследователям были известны «слабые места» этой части частицы вируса. Тем не менее, удалось обнаружить и новые уязвимости.

Мы находимся в той фазе пандемии, которая обусловлена возникновением новых вариантов SARS-CoV-2, в частности, мутации сконцентрированы в спайковом протеине... Наш подход может поддержать разработку вакцин и терапевтических средств, — заявил один из исследователей Матеуш Сикора.

Он отметил, что полученные данные позволят создать новые методы лечения, когда традиционная терапия уже не помогает пациенту.

Ранее NEWS.ru писал, что технологию, позволяющую в течение двух дней обновлять вакцину от коронавируса, если тот будет мутировать, разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.