Учёные нашли лекарство, замедляющее старение

https://static.news.ru/photo/138c7696-9157-11eb-aadd-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Schrampf/imageBROKER.com/Global look Press

Создан препарат, который устраняет множественные дефекты старения, восстанавливает мышечную силу и познавательные способности у пожилых людей. Об этом заявили американские учёные.

Специалисты провели пилотное клиническое испытание препарата, представляющего собой смесь широко применяющихся в медицине глицина и ацетилцистеина. В химических реакциях оба эти вещества служат предшественниками весьма эффективного природного антиоксиданта глутатиона. Средство назвали GlyNAC, сообщает Clinical and Translational Medicine.

Как сообщили учёные, одной из главных причин старения является накопления в клетках свободных радикалов, с которыми борется глутатион. Однако у пожилых людей он вырабатывается в меньших количествах.

Сейчас ещё ограничено понимание того, почему эти дефекты возникают у пожилых людей, поэтому эффективные вмешательства для устранения этих дефектов пока отсутствуют, — заявил доктор Раджагопал Сехара.

GlyNAC устраняет дефицит глутатиона, снижает окислительный стресс и полностью восстанавливает функцию митохондрий у пожилых людей, что доказали проведённые испытания на добровольцах в возрасте от 70 до 80 лет.

В частности, нормализовались такие характерные показатели старения, как дефицит глутатиона, оксидативный стресс, митохондриальная дисфункция, воспаление, резистентность к инсулину, эндотелиальная дисфункция.

Ранее, как писал NEWS.ru, профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси высказал мнение, что уже через 5–10 лет может появиться лекарство, останавливающее процесс старения и омолаживающее организм. Оптимизм учёного был вызван тем, что в Японии смогли выявить механизм, позволяющий избавляться от стареющих клеток.