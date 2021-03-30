Учёные нашли лекарство, замедляющее старение

Создан препарат, который устраняет множественные дефекты старения, восстанавливает мышечную силу и познавательные способности у пожилых людей. Об этом заявили американские учёные.
Специалисты провели пилотное клиническое испытание препарата, представляющего собой смесь широко применяющихся в медицине глицина и ацетилцистеина. В химических реакциях оба эти вещества служат предшественниками весьма эффективного природного антиоксиданта глутатиона. Средство назвали GlyNAC,
Как сообщили учёные, одной из главных причин старения является накопления в клетках свободных радикалов, с которыми борется глутатион. Однако у пожилых людей он вырабатывается в меньших количествах.
Сейчас ещё ограничено понимание того, почему эти дефекты возникают у пожилых людей, поэтому эффективные вмешательства для устранения этих дефектов пока отсутствуют, — заявил доктор Раджагопал Сехара.
GlyNAC устраняет дефицит глутатиона, снижает окислительный стресс и полностью восстанавливает функцию митохондрий у пожилых людей, что доказали проведённые испытания на добровольцах в возрасте от 70 до 80 лет.
В частности, нормализовались такие характерные показатели старения, как дефицит глутатиона, оксидативный стресс, митохондриальная дисфункция, воспаление, резистентность к инсулину, эндотелиальная дисфункция.
Ранее, как писал NEWS.ru, профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси высказал мнение, что уже через 5–10 лет может появиться лекарство, останавливающее процесс старения и омолаживающее организм. Оптимизм учёного был вызван тем, что в Японии смогли выявить механизм, позволяющий избавляться от стареющих клеток.