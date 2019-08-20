https://static.news.ru/photo/2628ce20-c33c-11e9-ac2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международный коллектив учёных, в который вошли сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова, изучили химический состав стоков после отжима оливкового масла и оценили их токсичность.

Результаты работы опубликованы в журнале о проблемах окружающей среды Science of the Total Environment.

Перспективы данного исследования состоят в первую очередь в выработке протокола действий с подобного рода отходами для минимизации пагубного действия на окружающую среду, — отмечает один из авторов исследования, младший научный сотрудник химического факультета МГУ Дмитрий Мазур.

Выяснилось, что отходы от производства содержат повышенное количество фенольных соединений, токсичных для окружающей среды и человека.

При этом pH отходов понижен, то есть является кислее нормы, что подавляет нормальное развитие организмов.

Одновременно с этим предельно допустимые концентрации ионов цинка и железа, которые регламентируются российскими нормативами для водоёмов рыбохозяйственного назначения, в них превышены в два и пять раз соответственно.

Кроме того, соотношение химического потребления кислорода к биологическому в них увеличено, вследствие чего растут парниковые выбросы.

Ранее специалисты Аризонского университета обнаружили оплавленные и слаборадиоактивные кусочки породы, образовавшиеся 35 млн лет назад при падении крупного метеорита в Атлантический океан, писал News.ru.