Международный коллектив учёных, в который вошли сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова, изучили химический состав стоков после отжима оливкового масла и оценили их токсичность.
Результаты работы опубликованы в журнале о проблемах окружающей среды Science of the Total Environment.
Перспективы данного исследования состоят в первую очередь в выработке протокола действий с подобного рода отходами для минимизации пагубного действия на окружающую среду, — отмечает один из авторов исследования, младший научный сотрудник химического факультета МГУ Дмитрий Мазур.
Выяснилось, что отходы от производства содержат повышенное количество фенольных соединений, токсичных для окружающей среды и человека.
При этом pH отходов понижен, то есть является кислее нормы, что подавляет нормальное развитие организмов.
Одновременно с этим предельно допустимые концентрации ионов цинка и железа, которые регламентируются российскими нормативами для водоёмов рыбохозяйственного назначения, в них превышены в два и пять раз соответственно.
Кроме того, соотношение химического потребления кислорода к биологическому в них увеличено, вследствие чего растут парниковые выбросы.
Ранее специалисты Аризонского университета обнаружили оплавленные и слаборадиоактивные кусочки породы, образовавшиеся 35 млн лет назад при падении крупного метеорита в Атлантический океан, писал News.ru.