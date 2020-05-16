Учёные из США нашли блокирующее коронавирус на 100% антитело

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Специалисты из американской биофарматической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое полностью блокирует COVID-19. Об этом сообщил доктор Генри Джи, который является основателем компании.

Как рассказал собеседник Fox News, учёные проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни способных влиять на коронавирус. Затем они начали подробнее исследовать десять из них и в итоге обнаружили антитело STI-1499. Как оказалось, оно может защитить клетки человека от заражения коронавирусной инфекцией на 100%.

Подчёркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает, — заверил доктор Джи.

Этот препарат обволакивает вирус и выводит его из организма за четыре дня. По словам учёного с этим лекарством карантин можно будет снять во всех странах, социальная дистанция не нужна.

Испытания при этом, пока что проводились только в лабораториях и у компании нет разрешения на выпуск препарата.

Сейчас в мире коронавирусом заражены более 4,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 307 тысяч человек, более 1,6 млн выздоровели. В России к 16 мая зафиксировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. За сутки их число увеличилось на 9200. С болезнью справились 63 166 человек. Умерли 2537 человек, из них 119 скончались за последние сутки.

В Москве коронавирусом заражены 138 969 человек, 26 032 выздоровели, 1432 умерли. Из них 74 — за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, учёные в РФ уже могли испытать на себе вакцину от коронавируса.