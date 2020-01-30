Команда учёных из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы доказала связь между стрессом и появлением седых волос.
Исследователи провели опыты на чёрных мышах. Одну группу животных сделали невосприимчивыми к стрессу, остановив симпатическую нервную систему, другую просто поместили в опасные условия. Мех мышей из первой группы остался чёрным после пережитых опасностей, вторая группа поседела.
Учёные установили связь процесса с выделением норадреналина, который появляется в надпочечниках при стрессе или в процессе старения и подавляет выработку цветных волосяных пигментов.
Любого, у кого нет седых волос после 60, и кто утверждает, что не красит их, можно заподозрить в обмане из тщеславия. В какой-то момент каждый волос становится седым, — пишет ознакомившееся с исследованием австрийское издание Der Standard.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году испанские учёные установили связь между ранней сединой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнью Альцгеймера.