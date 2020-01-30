https://static.news.ru/photo/3e0ad836-4356-11ea-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kati/Global Look Press

Команда учёных из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы доказала связь между стрессом и появлением седых волос.

Исследователи провели опыты на чёрных мышах. Одну группу животных сделали невосприимчивыми к стрессу, остановив симпатическую нервную систему, другую просто поместили в опасные условия. Мех мышей из первой группы остался чёрным после пережитых опасностей, вторая группа поседела.

Учёные установили связь процесса с выделением норадреналина, который появляется в надпочечниках при стрессе или в процессе старения и подавляет выработку цветных волосяных пигментов.

Любого, у кого нет седых волос после 60, и кто утверждает, что не красит их, можно заподозрить в обмане из тщеславия. В какой-то момент каждый волос становится седым, — пишет ознакомившееся с исследованием австрийское издание Der Standard.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году испанские учёные установили связь между ранней сединой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнью Альцгеймера.