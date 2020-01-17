Одними из главных научных версий причин вымирания динозавров были столкновение Земли с астероидом и вулканическая активность. Учёным из Йельского университета в США удалось доказать, что масштабного извержения вулканов было недостаточно для исчезновения гигантских рептилий, а вся ответственность за их вымирание лежит на астероиде.
Результаты исследования
Этот процесс привёл к глобальному потеплению на два градуса, но этого недостаточно для массового вымирания. Таким образом, гибель динозавров была вызвана только столкновением Земли с небесным телом. Свидетельства падения на землю астероида в это время были неоднократно представлены учёными ранее.
Как сообщал NEWS.ru, палеонтологи из России и Германии обнаружили в Якутии останки зауроподов — четвероногих травоядных динозавров, обитавших на всех материках планеты на протяжении 135 миллионов лет. Российский регион стал самой северной точкой, где обнаружены останки этих животных.
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