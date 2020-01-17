https://static.news.ru/photo/97ea9e2c-394c-11ea-9890-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Одними из главных научных версий причин вымирания динозавров были столкновение Земли с астероидом и вулканическая активность. Учёным из Йельского университета в США удалось доказать, что масштабного извержения вулканов было недостаточно для исчезновения гигантских рептилий, а вся ответственность за их вымирание лежит на астероиде.

Результаты исследования приводит Phys.org. Палеоклиматологи установили, что извержения вулканов в регионе Деканские траппы (сейчас эта территория находится в Индии) влияли на окружающую среду задолго до массового вымирания динозавров 66 млн лет назад. К такому выводу учёные пришли, изучив морские окаменелости. Состав изотопов в останках животных позволил провести моделирование эффектов от вулканических выбросов углекислого газа.

Этот процесс привёл к глобальному потеплению на два градуса, но этого недостаточно для массового вымирания. Таким образом, гибель динозавров была вызвана только столкновением Земли с небесным телом. Свидетельства падения на землю астероида в это время были неоднократно представлены учёными ранее.

Как сообщал NEWS.ru, палеонтологи из России и Германии обнаружили в Якутии останки зауроподов — четвероногих травоядных динозавров, обитавших на всех материках планеты на протяжении 135 миллионов лет. Российский регион стал самой северной точкой, где обнаружены останки этих животных.