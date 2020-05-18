Учёный оценил патогенность мутирующего коронавируса

https://static.news.ru/photo/f29f0af0-99ab-11ea-8cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Вирус SARS-CoV-2 мутирует по мере развития пандемии, однако не становится более патогенным, заявил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

По его словам, вирус мутирует в рамках нормального природного явления.

Пока можно сказать, что он не становится сильнее, патогеннее, — отметил он.

Шестопалов добавил, что развитие пандемии происходит достаточно медленно, если основываться на открытой информации о заболеваемости в разных странах, в том числе о людях, которые переносят COVID-19 бессимптомно или в очень лёгкой форме.

Что касается так называемого бессимптомного носительства, то здесь происходит подмена понятий — о нём говорят, если человек подхватил вирус, симптомов у него нет, но он выделяет вирус в течение длительного времени, например, полгода, — сказал эксперт.

Он считает, что в случае с коронавирусом рано говорить о возможности бессимптомного носительства, так как нет соответствующих исследований.

Учёный также выразил надежду, что после пандемии в мире и в России начнётся усиленное изучение различных патогенов, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что коронавирус мутирует, однако говорить о значительной разнице штаммов преждевременно. По его словам, пока качество статистики в разных странах сильно отличается, и поэтому делать выводы о разнице штаммов и роли мутаций пока рано.