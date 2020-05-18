Учёный оценил патогенность мутирующего коронавируса

Вирус SARS-CoV-2 мутирует по мере развития пандемии, однако не становится более патогенным, заявил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.
По его словам, вирус мутирует в рамках нормального природного явления.
Пока можно сказать, что он не становится сильнее, патогеннее, — отметил он.
Шестопалов добавил, что развитие пандемии происходит достаточно медленно, если основываться на открытой информации о заболеваемости в разных странах, в том числе о людях, которые переносят COVID-19 бессимптомно или в очень лёгкой форме.
Что касается так называемого бессимптомного носительства, то здесь происходит подмена понятий — о нём говорят, если человек подхватил вирус, симптомов у него нет, но он выделяет вирус в течение длительного времени, например, полгода, — сказал эксперт.
Он считает, что в случае с коронавирусом рано говорить о возможности бессимптомного носительства, так как нет соответствующих исследований.
Учёный также выразил надежду, что после пандемии в мире и в России начнётся усиленное изучение различных патогенов,
Как писал NEWS.ru, ранее директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что коронавирус мутирует, однако говорить о значительной разнице штаммов преждевременно. По его словам, пока качество статистики в разных странах сильно отличается, и поэтому делать выводы о разнице штаммов и роли мутаций пока рано.
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