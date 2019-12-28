Исследователи из Сколтеха и Университета Хериота-Уатта в Эдинбурге разработали уникальный способ добычи метана из вечной мерзлоты.
Метод заключается в закачке дымовых газов, которые образуются при сжигании топлива.
В качестве закачиваемого дыма исследователи предлагают использовать газы, полученные за счёт сжигания каменного угля на тепловых электростанциях, металлургических заводах и других производств,
По словам геологов, новая технология позволяет не только извлечь метан, но и захоронить в вечной мерзлоте углекислый газ — один из основных парниковых газов на Земле. Такая замена одного газа другим поможет избежать чрезвычайных ситуаций при добыче нефти и сохранить практически неизменными геомеханические свойства массива.
Ранее NEWS.ru писал, что российские и китайские учёные намерены объединить усилия по защите ледников и минимизации негативных последствий от таяния вечной мерзлоты. Потепление может стать причиной катастрофы, такой как затопление населённых пунктов, расположенных в бассейнах рек, берущих начало в высокогорных районах Центральной Азии.
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