https://static.news.ru/photo/7327ae46-2aff-11ea-b0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исследователи из Сколтеха и Университета Хериота-Уатта в Эдинбурге разработали уникальный способ добычи метана из вечной мерзлоты.

Метод заключается в закачке дымовых газов, которые образуются при сжигании топлива.

В качестве закачиваемого дыма исследователи предлагают использовать газы, полученные за счёт сжигания каменного угля на тепловых электростанциях, металлургических заводах и других производств, пишет Scientific reports.

По словам геологов, новая технология позволяет не только извлечь метан, но и захоронить в вечной мерзлоте углекислый газ — один из основных парниковых газов на Земле. Такая замена одного газа другим поможет избежать чрезвычайных ситуаций при добыче нефти и сохранить практически неизменными геомеханические свойства массива.

Ранее NEWS.ru писал, что российские и китайские учёные намерены объединить усилия по защите ледников и минимизации негативных последствий от таяния вечной мерзлоты. Потепление может стать причиной катастрофы, такой как затопление населённых пунктов, расположенных в бассейнах рек, берущих начало в высокогорных районах Центральной Азии.