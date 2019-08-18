https://static.news.ru/photo/e4f88ac2-c1b9-11e9-8578-fa163e074e61_660.jpg Фото: john cummings/moodboard/Global Look Press

Совместные исследования в сфере диагностики онкозаболеваний на молекулярном уровне будут проводить учёные из КНДР и биологи из Сибири. Это станет возможным в рамках двустороннего сотрудничества в сфере биомедицинских исследований.

Соответствующая договорённость закреплена в подписанном сторонами документе.

В ближайшей перспективе запланированы совместные научные работы и практика молодых специалистов на базе Сибирского отделения Российской академии наук. Направления самые разные, и диагностика рака — лишь одно из них, сообщает издание « Наука в Сибири ».

Ученые СО РАН и КНДР подписали договор о сотрудничестве в сфере биомедицины. Биологи планируют обмен опытом, совместные научные работы и практику молодых специалистов на базе СО РАН, в частности по диагностике рака и изучению вируса клещевого энцефалита https://t.co/aKdme8ggaY pic.twitter.com/jyvcIh9rwg — «Наука в Сибири» (@naukavsibiri) 16 august 2019

Несмотря на трудности с научно-технологическим обменом, которые есть у Северной Кореи, её граждане могут учиться и работать в восточноазиатских странах — Китае, Вьетнаме, Малайзии, где уровень исследований очень хороший, сказано в публикации. Именно поэтому российские специалисты заинтересованы в сотрудничестве с корейскими биологами.

Ранее News.ru писал, что ирландские учёные назвали одной из причин возникновения онкологии, диабета и ряда других серьёзных заболеваний является протеин SARM. Он присутствует практически во всех живых организмах на ранних стадиях эволюции.