У старейшей в мире дикой птицы вылупился очередной птенец

https://static.news.ru/photo/359dc17c-6948-11eb-bf28-96000091f725_660.jpg Уиздом Фото: usgs.gov

У самки тёмноспинного альбатроса по кличке Уиздом, которая считается старейшей в мире, вылупился птенец. Об этом сообщила Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Ей как минимум 70 лет, и мы полагаем, что у неё есть и другие партнёры. Несмотря на то что альбатросы выбирают себе пару на всю жизнь, они могут подыскивать себе кого‑нибудь ещё, если, например, нынешний партнёр умирает, — рассказала доктор биологических наук Бет Флинт.

Птица за свою жизнь вырастила около 36 птенцов, последний родился 1 февраля. К лету птенец оперится и научится летать.

Самка альбатроса была окольцована в пятилетнем возрасте в 1956 году орнитологом Чендлером Роббинсом. После этого учёные встретили её лишь спустя 46 лет. Она прилетает на Гавайский архипелаг для размножения с 2006 года, а с 2012 года выращивает птенцов со своим партнёром по кличке Акеакамай.

Ранее биологи установили, что скалистый новозеландский крапивник впадает в зимнюю спячку. Исследователи определили это, оценив интенсивность обмена веществ птицы. Пока непонятно, является ли такое состояние полноценной спячкой или коротким оцепенением, но если предположение учёных подтвердится, то новозеландский крапивник станет второй птицей после американского белогорлого козодоя, который способен проспать до 45 дней.

Как писал NEWS.ru, в заповеднике на Шикотане обнаружили новый вид редкой птицы лысухи. Издалека её можно спутать с уткой, но особенности анатомии позволяют отнести лысуху к журавлеобразным.