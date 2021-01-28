В заповеднике на Шикотане обнаружили новый вид редкой птицы

На Шикотане, самом крупном острове Малой Курильской гряды, специалисты заповедника «Курильский» обнаружили несколько особей птицы лысухи. Она занесена в Красную книгу Сахалинской области.
Как
Специалисты отмечают, что местные охотники и раньше рассказывали про птиц, похожих на лысух. Однако теперь произошла первая документально зафиксированная встреча.
Раньше эту птицу учёные находили на острове в 1997 году. Предполагается, что популяция лысух насчитывает там около 50 особей и сокращается из-за неблагоприятной экологической обстановки и действий браконьеров.
Ранее московское правительство сообщило, что в город вернулись исчезнувшие редкие животные. Причиной могли послужить меры, принятые властями для восстановления экосистемы. Об этом писал NEWS.ru.