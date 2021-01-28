В заповеднике на Шикотане обнаружили новый вид редкой птицы

https://static.news.ru/photo/4cb8ce12-61f3-11eb-a7ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На Шикотане, самом крупном острове Малой Курильской гряды, специалисты заповедника «Курильский» обнаружили несколько особей птицы лысухи. Она занесена в Красную книгу Сахалинской области.

Как сообщается на сайте организации, эту птицу издалека можно спутать с уткой, но особенности анатомии позволяют отнести лысуху к журавлеобразным.

Специалисты отмечают, что местные охотники и раньше рассказывали про птиц, похожих на лысух. Однако теперь произошла первая документально зафиксированная встреча.

Раньше эту птицу учёные находили на острове в 1997 году. Предполагается, что популяция лысух насчитывает там около 50 особей и сокращается из-за неблагоприятной экологической обстановки и действий браконьеров.

Ранее московское правительство сообщило, что в город вернулись исчезнувшие редкие животные. Причиной могли послужить меры, принятые властями для восстановления экосистемы. Об этом писал NEWS.ru.