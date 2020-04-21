Обнаружена ещё одна птица, впадающая в зимнюю спячку

https://static.news.ru/photo/8412735e-83a0-11ea-bf4f-fa163e074e61_660.jpg Новозеландский крапивник Фото: Andrew/CC BY 2.0/wikimedia.org

Биологи предположили, что скалистый новозеландский крапивник может впадать в спячку. Такие выводы они сделали, оценив интенсивность обмена веществ птицы.

Точно установить, является ли это состояние полноценной спячкой или коротким оцепенением, можно будет после измерения его продолжительности. Если предположения учёных подтвердятся, то новозеландский крапивник станет второй птицей после американского белогорлого козодоя, который способен проспать до 45 дней, сообщается в Journal of Experimental Biology.

Ранее американские палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре, знаменитом своими многочисленными окаменелостями мезозойского возраста, череп птицеподобного динозавра размером не больше колибри. Его вес составляет всего около двух граммов, писал NEWS.ru.