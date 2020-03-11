https://static.news.ru/photo/304ae66e-63c7-11ea-b96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lida Xing

Американские палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре, знаменитом своими многочисленными окаменелостями мезозойского возраста, череп птицеподобного динозавра, размером не больше колибри. Его вес составляет всего около двух граммов.

Разбирая образцы янтаря, доцент биологии Ларс Шмитц из колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — крохотный череп неизвестного позвоночного. Выяснилось, что он принадлежит птицеподобному динозавру — самому маленькому из когда-либо найденных. Судя по всем признакам, это череп взрослого представителя вида, которому учёные дали имя Oculudentavis khaungraae.

Находка заставляет абсолютно по-новому взглянуть на эволюцию динозавров и происхождение птиц. Оказывается, птицы, обособившиеся от динозавров очень рано, эволюционировали не по пути уменьшения размеров, как предполагалось ранее, а более сложным путём, передаёт журнал Nature.

Исследователи с помощью синхротронного сканирования высокого разрешения определили, что форма и размер глазниц предполагают дневной образ жизни, но также обнаруживают удивительное сходство с глазами современных ящериц. Кроме того, кости черепа демонстрируют уникальный пример срастания различных костных элементов, а клюв сочетается с сильными челюстями. Это позволяет сделать вывод, что, несмотря на небольшие размеры и вес около двух граммов, Oculudentavis khaungraae был хищником.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Королевского Тиррелловского палеонтологического музея в Канаде открыли новый вид тираннозавра, возраст которого составляет около 80 млн лет. Учёные назвали древнего ящера «Жнецом смерти». Специалисты, исследовавшие находку, отметили, что от прочих тираннозавров «Жнеца смерти» отличают ряд характеристик черепа. В частности, вертикальные гребни, проходящие по всей длине верхней челюсти.