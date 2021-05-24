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У подростков в США выявили проблемы с сердцем после вакцинации от COVID

10:58, 24 мая 2021
Фото: Ramon Costa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центры по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) США начали расследование случаев воспаления миокардита у подростков и молодых людей, привившихся от коронавируса. Как сообщает The New York Times, несколько десятков юных американцев пожаловались на проблемы с сердцем после получения второй дозы препаратов от Moderna и Pfizer/BioNTech.

ЦКЗ призвали врачей проявлять бдительность в отношении необычных симптомов у молодых людей, которым провели вакцинацию. Эксперты-медики при этом отмечают, что редкий побочный эффект не идёт ни в какое сравнение с опасностями, которыми грозит COVID-19. 

13 мая специалисты Оксфордского университета предупредили о риске развития осложнений при совместном применении вакцин AstraZeneca и Pfizer. При испытаниях на добровольцах старше 50 лет учёные выявили, что утомляемость, головная боль и другие негативные побочные эффекты развивались значительно чаще при смешивании препаратов, чем когда использовался только один. 

21 мая стало известно, что Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило применение вакцин Moderna и AstraZeneca. 

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