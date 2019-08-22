Учёные филиала Томского НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России сообщили News.ru, что на неудачу футболистов «Краснодара» в игре против «Олимпиакоса» могли повлиять проблемы с адаптацией в Греции, в частности стресс от перелёта. Учитывая этот фактор, они предлагают изменить систему подготовки российских спортсменов.

Напомним, 21 августа кубанские футболисты в первом раунде плей-офф квалификации Лиги Чемпионов на выезде крупно проиграли греческой команде — 4:0. Матч состоялся на арене «Караискакис» в городе Пирей.

Краснодар проиграл из-за стресса и эмоций

Спортсмены приезжают, тренируются, у них хорошие результаты, а через четыре дня они выходят на соревнования и показывают уровень ниже, чем на тренировках. Почему это происходит? Элементарно: у них произошёл срыв адаптации, — убеждена сотрудник экспериментальной лаборатории НИИ курортологии и физиотерапии Алёна Гостюхина.

По её словам, спортивные врачи учитывают фактор перелёта футболистов, но зачастую не берут во внимание весь комплекс возможных причин неудач: перелёт, световой десинхроноз, эмоциональный фон, психологическое напряжение, тренировка, индивидуальные особенности организма. Плюс сезон года.

fckrasnodar.ru

В одном случае мы должны сразу приступать к тренировкам, а где-то нужно несколько дней адаптации. У наших спортсменов может быть срыв после перелёта. В этом случае нужен отдых перед тренировками. Или наоборот — тренироваться сразу. Но в России это не учитывается, — сообщила News.ru исследователь.

Томские учёные провели ряд экспериментов, которые показали, что организм затрачивает слишком много сил на адаптацию к таким условиям, как световой десинхроноз (процесс, возникающий в связи со значительным рассогласованием между физиологическими ритмами при длительных перелётах и сменах часовых поясов) и физическая нагрузка, особенно в сочетании двух этих факторов. Биологи смоделировали нагрузки атлетов в экспериментальной лаборатории, используя крыс линии Wistar.

Эксперименты показали, что адаптивные реакции организма на сочетанные воздействия, такие как световой десинхроноз и физическая нагрузка, серьёзно ослабляют спортсмена, — сообщила сотрудник экспериментальной лаборатории Алёна Гостюхина.

В ходе экспериментов крыс разделили на три группы. В первой они находились в естественных условиях вивария, вторые помещались в десятидневное освещение, третьи — в полной темноте. Таким образом учёные моделировали световой десинхроноз. Затем их подвергли физнагрузке с помощью «плавательного теста» до полного утомления в аквариуме, то есть до трёх безуспешных попыток выбраться на поверхность или остаться на месте. На хвосте крыс закрепляли груз, вес которого составлял 10% массы тела.

Данный тест широко используется для создания стресса у животных. Учёные признаются, что брали модель, максимально приближённую к человеческим тренировкам. О работоспособности грызунов судили по продолжительности плавания.

Крысы подвергались световому и темновому десинхронозу. В первом случае животные получили истощение, а при темновом и последующей физической нагрузке наступала стадия резистентности общего адаптационного синдрома. Сочетание двух разнокачественных стрессов приводит к разным адаптационным возможностям организма. Поэтому разными должны быть и реабилитация, и подход к тренировкам.

Плавательный тест проводился ежедневно в течение пяти дней подряд на всех исследуемых группах параллельно в одно и то же время суток, с 10:00 до 11:00, сразу после помещения животных из депривированных условий в условия естественного освещения. В ходе эксперимента изучалась восприимчивость крыс к нагрузкам и особенности адаптивных процессов организма.

fckrasnodar.ru

Мы хотели воспроизвести условия, в которые попадают спортсмены, совершающие многократные переезды, перелёты в разные часовые пояса. На соревнования, на тренировки и т.д. Было скомбинировано два воздействия: физическое утомление и световой десинхроноз. Никаких медикаментозных средств не применялось. Но у нас есть и другие работы, где это возможно, — рассказала ведущий научный сотрудник экспериментальной лаборатории Института Оксана Жукова.

Так, специалисты пришли к выводу об истощающей роли сочетанных стрессирующих факторов, таких как смена светового режима и физическая нагрузка, на адаптивные резервы организма, особенно при их длительном совместном воздействии.

Впереди — тесты на футболистах

Томские специалисты намерены продолжать исследования, увеличивая работоспособность животных с помощью корректирующих мероприятий. В дальнейшем это будут доклинические и клинические испытания с участием российских спортсменов. Впрочем, они сообщили, что могут «корректировать» не только футболистов, но и рабочих-вахтовиков, специалистов в Арктике и т.д.

Жукова надеется, что исследования будут востребованы в спортивной медицине, медицине катастроф, физиологии труда и подготовке специальных реабилитационных программ.

В другом случае последовательные воздействия адаптируют организм к последующему стрессу. При десинхронозе происходит увеличение энергозатрат и снижение работоспособности, а физическая нагрузка до состояния утомления является мощным фактором, объясняют специалисты.

Учёные уверены, что для профилактики истощающего действия таких нагрузок требуется разработка программ реабилитации, например, для спортсменов в период соревнований или после них для повышения адаптации организма.

Профессиональные футболисты затруднились ответить, сказался ли на игроках «Краснодара» перелёт и связанный с ним стресс.