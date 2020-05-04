«Тигры мира насекомых»: в США охотятся за шершнями, чтобы защитить пчёл

https://static.news.ru/photo/c6c867f0-8e1b-11ea-8932-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Гигантские азиатские шершни, случайно оказавшиеся в штате Вашингтон, вызывают беспокойство американских учёных. Дело в том, что гостям понравилась среда обитания и они могут вытеснить традиционные для этих мест виды пчёл.

Об этом исследователи рассказали изданию The New York Times. По словам учёных, крупнейшие в мире шершни вида Vespa mandarinia были впервые замечены в Америке прошлой осенью.

Двоих представителей вида обнаружили местные жители в северо-западной части штата Вашингтон. Они тут же сообщили об этом властям. При этом Сельскохозяйственное управление сразу же подтвердило, что речь идёт о чуждом для Штатов виде.

Эти шершни живут в Китае, Японии, Индии, а также в некоторых регионах России. Каким образом они очутились в Вашингтоне, пока неясно. Биологи предполагают, что они могли забраться в грузовые контейнеры и так попасть на чужой континент. При этом часто новая среда обитания Vespa mandarinia приходится по нраву.

Размах крыльев «тигров среди насекомых», как учёные называют данный вид, превышает семь сантиметров, а тело раскрашено чёрными и оранжевыми полосками. Как и осы, жалят они многократно, только укус их намного опаснее. В некоторых странах жертвами этих «тигров» становятся десятки человек. Челюсти их настолько сильные, что они легко могут откусить пчеле голову. Шершни данного вида поедают пчёл и кормят ими молодых особей.

Зимой специалисты подготовились и сейчас начинают масштабные поиски гнёзд Vespa mandarinia, чтобы не дать им обосноваться в США и погубить местных медоносных пчёл.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные Ньюкаслского университета назвали причину массового исчезновения колоний пчёл.