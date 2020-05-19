Строение кисти предков человека указало на «двойное» использование рук

https://static.news.ru/photo/2d389daa-99e0-11ea-bc78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Научные сотрудники Кентского университета во главе с профессором Трейси Кивеллом провели исследование, в ходе которого выяснилось, что австралопитеки — ранние предки человека — использовали руки не только для лазания по деревьям.

Как отметили учёные, кисти также применялись для манипуляций, подобных человеческим. Исследователи пришли к этому выводу в результате сравнения костных структур окаменелых ископаемых суставов пальцев рук австралопитеков, найденных на территории Африки и Европы. Возраст образцов варьируется от 12 тысяч лет до трёх млн.

Выяснилось, что костяшки у основания пальцев предков человека седиба имеют подходящую структуру для лазания по деревьям. А суставы больших пальцев пригодны для вполне человеческих манипуляций.

Руководитель исследования профессор Кивелл заметил, что указанная черта отличает седиба от иных представителей рода.

Окаменелости показывают всё больше и больше разнообразия в том, как наши предки перемещались и взаимодействовали с окружающей средой, история эволюции человека ещё более сложна и интересна, чем мы думали ранее, — приводятся слова учёного в журнале Nature Ecology & Evolution.

Как ранее писал NEWS.ru, головной мозг австралопитеков оказалсяпохож на обезьяний, но при этом развивался он как человеческий.

Учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка с помощью компьютерной томографии воссоздал модель головного мозга двух детёнышей афарских австралопитеков из Дикики и Хадара в Эфиопии.