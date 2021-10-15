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Стало известно о снижении летального исхода COVID в 11 раз при вакцинации

05:54, 16 октября 2021
Стало известно о снижении летального исхода COVID в 11 раз при вакцинации Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Прошедшие полный курс вакцинации умирают от заражения коронавирусной инфекцией в 11 раз реже, нежели те, кто не сделал ни одной прививки. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

По данным исследования, в августе текущего года, невакцинированные американцы умирали от COVID-19 в 11,3 раза чаще, чем привитые двумя компонентами препарата. Кроме того, риск заражения у непривитых оказывался в 6,1 раза выше.

При этом исследователи подчёркивают, что вакцинация не даёт стопроцентной гарантии избежать заражения, в связи с чем некоторые привитые люди также заболевали коронавирусом.

В свою очередь, сотрудники Университета Рокфеллера пришли к выводу, что вакцинация после перенесённого коронавируса рождает в организме человека «гибкие» антитела, что ведёт к «сверхчеловеческому» иммунитету от заболеваний.

Ранее педиатр рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди младенцев.

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