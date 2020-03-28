https://static.news.ru/photo/e2060206-70a3-11ea-86b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Kamenev/ Russian Look/Global Look Press

Учёные вычислили сроки, в которые происходил процесс массового вымирания жизни на Земле. Им удалось выяснить, что этому способствовали несколько причин.

Процесс вымирания длился с разбросом в 300-400 тысяч лет. До сих пор считалось, что это произошло из-за длительных извержений вулканов, которые находились на территории современной Сибири. Извержение происходило синхронно — на суше и в океане, Северном и Южном полушариях, говорится в публикации в журнале Nature Communications.

Изучение пластов окаменелостей в Австралии и Южной Африке показало, что исчезновение жизни на суше не совпадало с процессами, происходящими под водой. Начались они на сотни тысяч лет раньше, в результате чего исчезло 70% наземной жизни. В океане вымирание произошло гораздо позднее, там вымерли 95% обитателей.

Одной из причин катастрофы, считают учёные, стало истощение озонового слоя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты из университета Баффало установили, что вымирание мамонтов могло быть связано с генетическими проблемами, а последние особи вида страдали от многочисленных вредных мутаций. Большинство мамонтов вымерло около 10–14 тысяч лет назад, однако группе животных на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане удалось «задержаться» до времени зарождения цивилизации.