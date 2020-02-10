https://static.news.ru/photo/24218dd0-4c1f-11ea-8862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Специалисты из университета Баффало установили, что вымирание мамонтов могло быть связано с генетическими проблемами, а последние особи вида страдали от многочисленных вредных мутаций.

Большинство мамонтов вымерло около 10–14 тысяч лет назад, однако группе животных на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане удалось «задержаться» до времени зарождения цивилизации — последние представители вида жили там около 4,5 тысячи лет назад. Останки именно этих особей подвергли генетическому анализу, сообщает ScienceAlert.

Учёные поместили образцы генов мамонтов в эмбриональные клетки слонов, где они смогли развиться. Исследователи обнаружили многочисленные мутации, многие из которых могли повлиять на вымирание вида. В частности, у мамонтов с острова Врангеля были серьёзные проблемы с обонянием — животные не чувствовали запах растений, которые ели. Также эти особи страдали диабетом и неврологическими патологиями, а самцы зачастую были бесплодны. Стоит отметить, что мамонты, жившие на 15 тысяч лет ранее, оказались значительно здоровее, согласно ранее проведённым исследованиям.

Учёные связывают генетические дефекты у мамонтов с острова Врангеля с низким показателем видового разнообразия. Последние немногочисленные особи были вынуждены спариваться между собой, закрепляя вредные мутации в популяции.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года останки мамонта обнаружили в подмосковных Люберцах во время работ по благоустройству Новорязанского шоссе.