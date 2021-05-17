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Способность животных дышать кишечником изучат для борьбы с COVID

14:29, 17 мая 2021

Группа учёных из Японии и США установила, что грызуны и свиньи способны использовать для дыхания кишечник. Исследование этой функции в перспективе может помочь людям с патологиями лёгких — в частности, больным коронавирусной инфекцией. Выкладки учёных представлены в журнале Med.

О способности к кишечному дыханию у ряда морских организмов (например, у морских огурцов) учёные знали давно. Специалисты Токийского медицинского и стоматологического университета (Япония) и медицинского центра больницы Цинциннати (США) смогли доказать наличие аналогичной способности, проявляющейся в экстренных ситуациях, у млекопитающих.

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