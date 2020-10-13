Учёные объяснили, почему самки кротов интерсексуальны

Учёные установили, по какой причине у самок нескольких видов кротов есть половые железы, в которых присутствуют ткани как яичников, так и яичек.
Отмечается, что эти железы называются овотестисами. Они не позволяют вырабатывать сперму, но повышают уровень тестостерона, который позволяет активнее рыть ходы.
Исследователи из Университета Макса Планка в Германии
Также они определили ряд мутаций в регионе, где находится ген FGF9, связанный с формированием пола. Эти мутации и приводят к образованию тканей яичек.
Своё открытие немецкие специалисты проверили на мышах. В результате были выведены особи с повышенной выработкой тестостерона, как у самок кротов.
Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные раскрыли секрет прищуренного взгляда у кошек и выяснили, как можно наладить отношения с этими своенравными животными.
Исследователи считают, что едва открытые глаза — это аналог улыбки у кошек, а человеческую улыбку ртом животные не воспринимают как позитивный сигнал.
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