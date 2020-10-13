Учёные объяснили, почему самки кротов интерсексуальны

https://static.news.ru/photo/ffe8eb60-0d8a-11eb-9a45-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные установили, по какой причине у самок нескольких видов кротов есть половые железы, в которых присутствуют ткани как яичников, так и яичек.

Отмечается, что эти железы называются овотестисами. Они не позволяют вырабатывать сперму, но повышают уровень тестостерона, который позволяет активнее рыть ходы.

Исследователи из Университета Макса Планка в Германии опубликовали в журнале Science работу, в которой пролили свет на эту аномалию. Выяснилось, что у таких самок есть не одна, а целых три копии гена CYP17A1, который отвечает за выработку мужских гормонов у многих видов животных.

Также они определили ряд мутаций в регионе, где находится ген FGF9, связанный с формированием пола. Эти мутации и приводят к образованию тканей яичек.

Своё открытие немецкие специалисты проверили на мышах. В результате были выведены особи с повышенной выработкой тестостерона, как у самок кротов.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные раскрыли секрет прищуренного взгляда у кошек и выяснили, как можно наладить отношения с этими своенравными животными.

Исследователи считают, что едва открытые глаза — это аналог улыбки у кошек, а человеческую улыбку ртом животные не воспринимают как позитивный сигнал.