Учёные рассказали, как общаться с кошками при помощи глаз

https://static.news.ru/photo/d482d080-0993-11eb-9a91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британские учёные раскрыли секрет прищуренного взгляда у кошек и выяснили, как можно наладить отношения с этими своенравными животными.

Исследователи из университета Сассекса провели два эксперимента, результаты которых опубликованы в журнале Scientific Reports. В первом участвовала 21 кошка. Камеры записывали лица владельцев и их питомцев. Выяснилось, что кошки закрывают глаза и медленно моргают в ответ на аналогичные действия человека.

Во втором опыте 24 кошки взаимодействовали уже не с хозяевами, а с экспериментатором. Оказалось, что животные охотнее приближались к протянутой руке, когда учёный прищуривал глаза и моргал.

Исследователи считают, что едва открытые глаза — это аналог улыбки у кошек, а человеческую улыбку ртом животные не воспринимают как позитивный сигнал.

Это отличный способ улучшить вашу связь с кошками. Попробуйте прищуриться, глядя на них, как при расслабленной улыбке, а затем закройте глаза на пару секунд. Вы обнаружите, что они сами реагируют таким же образом, и вы можете начать своего рода разговор с ними, — рассказал профессор Карен Маккомб.

Учёные также полагают, что анализируя выражение морды кошки, можно судить о внутреннем состоянии животного и его самочувствии.

Как писал NEWS.ru, исследователи из Гарварда сравнили навыки памяти человека и африканского серого попугая. В испытании, которое представляло собой игру в напёрстки, участвовали 21 студент, 21 ребёнок в возрасте от 6 до 8 лет и 22-летний попугай Гриффин. От испытуемых требовалось отслеживать местоположение разноцветных помпонов, спрятанных под чашками, которые меняли местами несколько раз. Цель игры — указать на правильную чашку. В итоге точность птицы была сопоставима, а в некоторых раундах немного выше, чем у взрослых людей.