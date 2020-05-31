Наука

Российские физики усовершенствовали аккумулятор для сенсоров

10:10, 01 июня 2020 12
Фото: пресс-служба СПбПУ

Учёным Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) удалось усовершенствовать аккумуляторы для миниатюрных устройств и сенсоров.

По словам специалистов, они получили материал катода — никелата лития путём метода молекулярного наслаивания, который позволяет точно задать его толщину.

Новый материал показал работоспособность и высокие ёмкости при повышении быстродействия. Это, в свою очередь, может улучшить эффективность устройств, а также уменьшить их размер.

Благодаря разработке учёные планируют получить тонкие плёнки твёрдого электролита и изготовить прототип тонкоплёночного аккумулятора с увеличенной плотностью энергии, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа учёных из России и Европы разработала основу для сверхточных атомных часов, которые смогут отыскать самые лёгкие формы тёмной материи.

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