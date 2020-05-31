Российские физики усовершенствовали аккумулятор для сенсоров

Учёным Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) удалось усовершенствовать аккумуляторы для миниатюрных устройств и сенсоров.
По словам специалистов, они получили материал катода — никелата лития путём метода молекулярного наслаивания, который позволяет точно задать его толщину.
Новый материал показал работоспособность и высокие ёмкости при повышении быстродействия. Это, в свою очередь, может улучшить эффективность устройств, а также уменьшить их размер.
Благодаря разработке учёные планируют получить тонкие плёнки твёрдого электролита и изготовить прототип тонкоплёночного аккумулятора с увеличенной плотностью энергии,
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа учёных из России и Европы разработала основу для сверхточных атомных часов, которые смогут отыскать самые лёгкие формы тёмной материи.
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