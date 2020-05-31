Российские физики усовершенствовали аккумулятор для сенсоров

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Учёные из Университета Айдахо пытаются выяснить, чем вызвано скоординированное движение шариков из мха на леднике Рут Глейшер на Аляске. Растения совместно передвигаются каждый день на 2,5 сантиметра в одном направлении, но они могут изменить свой маршрут, и делают это все вместе.

Шарики из мха были обнаружены уже довольно давно, однако до сих пор учёные не понимают, почему и зачем эти растения двигаются, какая сила их заставляет передвигаться, причём столь скоординировано, а...