https://static.news.ru/photo/3a67f634-393b-11ea-aab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: itmo.ru

Группа учёных из России, Австралии и Южной Кореи создала полупроводниковые структуры, способные рекордно долго удерживать свет. Открытие позволит превратить любую прозрачную поверхность — очки или лобовое стекло автомобиля — в прибор ночного видения.

Разработанные нами резонаторы можно использовать для создания приборов ночного видения. Для этого можно нанести наши цилиндры на очки или на лобовое стекло автомобиля. Они не будут видны глазу, но позволят видеть в темноте много лучше, чем мы видим своими глазами, — заявил в комментарии ТАСС сотрудник российского Университета ИТМО — член международной группы исследователей Кирилл Кошелев.

Авторы проекта оптических нанорезонаторов дальше других продвинулись в решении задачи удерживания света. Учёные использовали цилиндры из арсенида галлия — крайне чувствительного к инфракрасному излучению полупроводникового материала.

Исследователи использовали особые свойства формы наноцилиндров, добившись того, что полупроводниковые структуры начали поглощать и удерживать свет в 200 раз дольше одного колебания световой волны.

По словам Кошелева, это на порядки больше, чем удавалось достичь при помощи других ловушек. Открытие описали в авторитетном журнале Science.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из команды нейтринной обсерватории IceCube рассказали о наличии ещё одного намёка на существование «новой физики». По словам специалистов, члены российско-американского проекта ANITA имели возможность несколько лет назад обнаружить «стерильные нейтрино-частицы», которые выходят за грани Стандартной модели физики.