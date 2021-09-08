Роспотребнадзор сообщил о новом вирусе, способном вызывать лихорадку

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили об обнаружении нового вируса, способного вызывать симптомы лихорадки. Его переносят те же клещи, что и вирус конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), пишут «Известия».

Обнаружить новый вирус смогли специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он был найден в Ростовской области, поэтому ему присвоили название Manych по аналогии с рекой Маныч в Ставропольском крае.

По всей вероятности, новый вирус был передан человеку через укус клеща, который чаще всего инфицирует человека вирусом ККГЛ. Мы сделали вывод, что JMTV Manych совместно с вирусом ККГЛ способен вызывать вирусную инфекцию у человека с клиническими проявлениями, характерными для этой лихорадки, — приводит газета слова сотрудника отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра «Вектор» Роспотребнадзора Анастасии Гладышевой.

Ранее сообщалось, что в Россию этой осенью придут три новых вируса гриппа. Об этом сообщает врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская.