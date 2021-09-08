Роспотребнадзор сообщил о новом вирусе, способном вызывать лихорадку

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили об обнаружении нового вируса, способного вызывать симптомы лихорадки. Его переносят те же клещи, что и вирус конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), пишут «Известия».
Обнаружить новый вирус
По всей вероятности, новый вирус был передан человеку через укус клеща, который чаще всего инфицирует человека вирусом ККГЛ. Мы сделали вывод, что JMTV Manych совместно с вирусом ККГЛ способен вызывать вирусную инфекцию у человека с клиническими проявлениями, характерными для этой лихорадки, — приводит газета слова сотрудника отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра «Вектор» Роспотребнадзора Анастасии Гладышевой.
Ранее сообщалось, что в Россию этой осенью придут три новых вируса гриппа. Об этом сообщает врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская.