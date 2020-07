Учёные предрекли родному языку шотландцев исчезновение через 10 лет

https://static.news.ru/photo/de9e8568-bc5a-11ea-935f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты из университета шотландского города Инвернесс выяснили, что гэльский язык может стать мёртвым в течение десяти лет, если не будут приняты дополнительные меры по его сохранению.

По данным University of the Highlands and Islands, в настоящее время только 11 тысяч человек говорят используют шотландский язык в повседневном общении. При этом на нём редко говорят дома и всё реже используют подростки. Обычно, отмечают учёные, его можно услышать от пожилых жителей нескольких Гебридских островов.

В ходе исследования эксперты установили, что 1981 по 2011 год количество людей в возрасте от 3 до 17 лет, которые говорят на этом языке, снизилось на более чем на три тысячи человек. Предполагается, что во время переписи населения в будущем году выяснится, что доля населения Внешних Гебридских островов, которая говорит на гэльском языке, достигает почти 45%. Это укажет на то, что язык находится на грани вымирания.

Мы находимся в ситуации, когда оставшиеся сообщества разговорного языка находятся в процессе разрушения, — сообщил ведущий автор исследования Конар О'Гиллаген.

Он подчеркнул, что ситуация очень критичная, так как сообщество людей, разговаривающих на этом языке, рушится. Поэтому, отметил специалист, ответственные за поддержку гэльского языка люди должны быть готовы решить данные вопросы.

По его словам, сейчас необходимо срочно пересмотреть политику по сохранению языка. Он добавил, что правительство Шотландии в основном работает над тем, чтобы расширить доступ к изучению гэльского языка в школах, однако, нужно приложить усилия, чтобы на нём говори не только в образовательных учреждениях, но и дома, в повседневной обстановке.

