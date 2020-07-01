Японские учёные научат людей разговаривать с животными

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Люди научатся говорить со своими домашними животными не позднее 2040 года. Помочь в налаживании общения должно электронное устройство, над созданием которого работают учёные в Японии.

Предполагается, что разговор будет происходить через «вербализацию» мыслей питомцев. Правда, пока что речь идёт об односторонней передаче сигнала, передаёт РИА Новости со ссылкой на японское министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Диалог предполагается организовывать с помощью нейрокомпьютерного интерфейса. Это специальный аппарат, который связывает мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии. За основу взята технология, которую изначально разрабатывали для людей, неспособных говорить — например глухонемых или парализованных граждан. Имплантированные электроды позволят считать сигналы мозговой деятельности и водить курсором по экрану, чтобы выразить мысль словами.

Исследования в этой области ведут учёные Тоситака Судзуки и Юкиясу Камитани из Университета Киото, Рёхэй Хасэгава из Национального института передовой промышленной науки и техники, а также Международный институт передовых телекоммуникационных исследований. В основном их работа направлена на оказание медицинской помощи прикованным к постели пациентам и людям, лишённым возможности говорить.

В японском министерстве полагают, что новая технология позволит среди прочего и передавать мысли на расстоянии. Кроме того, там рассчитывают, что создаваемые учёными устройства могут быть использованы в районах бедствий для поисковых работ, оказания помощи пострадавшим и для поиска взрывных устройств.

Подобные исследования уже проводились, причём не только в Японии. Как писал NEWS.ru, американские биологи создали нейрочип, который в режиме реального времени считывает данные из мозга и расшифровывает всё, что слышит или говорит человек. «Читать мысли» нейрофизиологи научились после того, как попытались не выискивать в сигналах мозга некие «звуки», которые формировались бы в слова и буквы, а догадались раскодировать «инструкции» для мускулов рта, гортани, языка и голосовых связок

В США известна и технология, с помощью которой через компьютер можно передать мысли собаки, известна в СШ. Для этого на животное надевают особый высокотехнологичный жилет, который активирует сенсоры и отправляет на смартфон сигнал, который преобразуется в голосовое сообщение или текст на экране.