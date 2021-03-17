Путин поручил обеспечить поддержку студенческих научных объединений

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить поддержку студенческих научных объединений. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Перечень поручений утверждён главой государства после встречи со студентами, которая состоялась 25 января.



Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на поддержку студенческих научных объединений. Доклад — до 1 июня 2021 года, — сказано в сообщении.



Кабмин также должен будет организовать привлечение обучающихся по образовательным программам вузов в области искусств. Кроме того, правительство должно обеспечить ведущих деятелей культуры и искусства к мероприятиям Года науки и технологий. Такие мероприятия направлены, в том числе, и на популяризацию науки и научной деятельности.



Доклад на данную тему должен быть представлен до 30 апреля 2021 года.

NEWS.ru писал, что некоторые российские вузы возмещают своим преподавателям расходы на технику для дистанционного проведения лекций и семинаров. Однако такая практика «разнообразна и не повсеместна», считает первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.