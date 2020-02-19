Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Британские учёные из Эксетерского университета подтвердили перевес положительных последствий от деятельности бобров в сравнении с отрицательными. Научные сотрудники в течение пяти лет наблюдали за указанным видом животных и в итоге пришли к соответствующему выводу.

Учёные обнародовали доклад, в котором доказывается польза бобров. Исследователи призывают правительство заселить государство бобрами, которые исчезли с территории дикой природы Великобритании 400 лет назад. Как отметили специалисты Эксетерского университета, бобровые...