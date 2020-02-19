Казанские учёные создали методику для лечения травм спинного мозга, дегенеративных заболеваний и ишемии при помощи «перепрограммированных» клеток крови пациента.
Коррекция патологических процессов с помощью генетически модифицированного лейкоконцентрата может стать одним из прорывных направлений в генной терапии, — заявил один из авторов препарата, профессор Казанского государственного медицинского университета Рустем Исламов.
По его словам, с помощью новой методики можно быстро производить лейкоконцентрат — большое количество генно-модифицированных иммунных клеток. Их можно использовать для решения различных задач. Казанские исследователи создали реактивы, которые позволяют извлечь эти иммунные клетки из образца крови, а затем обработать их специальным ретровирусом. Он вставляет нужные гены, а другие участки ДНК удаляет из генома клеток,
Специалисты считают, что новая технология позволит быстрее вылечивать последствия инсульта головного мозга, заболевания нервной системы и травмы нервных клеток.
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