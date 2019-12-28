https://static.news.ru/photo/ce682bda-2b1a-11ea-9068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские учёные из Института эпидемиологии разработали препарат, излечивающий хронический гепатит В. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, через два года люди, страдающие этой болезнью, смогут полностью излечиться.

Об этом Попова рассказала в интервью телеканалу «Россия 24». Она также добавила, что в России сейчас остро стоит проблема с данным заболеванием, и таких пациентов достаточно много.

Кроме того, Попова рассказала, что Россия стала одним из лидеров по низкой заболеваемости острым гепатитом В.

Гепатит В — это потенциально опасная для жизни инфекция печени, вызываемая вирусом, который представляет собой серьёзную глобальную проблему здравоохранения. Он может вызывать хроническую инфекцию и подвергать людей высокому риску смерти от цирроза и рака печени.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности кухонных губок. По данным ведомства, губка для мытья посуды может содержать свыше 350 видов бактерий и быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза, писал NEWS.ru.