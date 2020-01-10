https://static.news.ru/photo/91c7e21c-33ba-11ea-b3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: AGAMI/V. Legrand/imago-images.de/Global Look Press

Учёные выяснили, что у предков акул и скатов черно-белое и двуцветное зрение развилось 460 млн лет назад.

Для этого генетики и биологи впервые сравнили ДНК и фоторецепторы глаз у разных видов акул и скатов. Об этом сообщает научный журнал Molecular Biology and Evolution .

Гены колбочек, которые распознают синие и фиолетовые тона, первые хрящевые рыбы потеряли уже после того, как разделились их предки и предшественники костных рыб, то есть 460 миллионов лет назад, — следует из материалов исследования.

При этом потеря способности различать цвета, по мнению учёных, произошла у них до того, как появились первые акулы, скаты и рыбы-химеры, то есть не позже, чем 420 млн лет назад.

Ранее NEWS.ru писал о том, что акула, живущая уже примерно 500 лет, найдена в Гренландии. Рыба родилась во время правления в Англии Генриха VIII, а в России — Василия III.