В случае ядерной войны сгинет 30% морской живности

То, о чём меньше всего нам хочется думать. Новое исследование показывает, какой урон потенциальная ядерная война может нанести вылавливаемым в дикой природе морепродуктам по всему миру — от лосося и тунца до всевозможных креветок. Причём после такой глобальной войны морское рыболовство, увы, не компенсирует потерю продовольствия, выращиваемого на суше. Особенно если при этом продолжится повсеместный чрезмерный отлов рыбы.

Как сообщает международная группа учёных, случись он наяву, последствия такого конфликта могут серьёзно повлиять на глобальную продовольственную безопасность. По оценкам специалистов, война с использованием ядерного оружия способна ощутимо сократить объёмы морепродуктов на целых 30%.

Но эксперты не только «попугали», но предложили и выход, информирует международный агрегатор научных новостей eurekalert.org. При эффективном планировании и надлежащем управлении морскими ресурсами люди имеют шанс сохранить продуктивность рыболовства даже в случае наступления всемирной ядерной войны, потенциально позволяя этим жизненно важным источникам пищи компенсировать потери урожая на суше.

Учёные опубликовали свои результаты в Proceedings of the National Academy of Sciences . Их усилия являются частью многолетнего научного проекта по изучению глобальных издержек потенциальной ядерной войны под руководством Брайана Туна (Brian Toon) из Колорадского университета в Боулдере и Алана Робока (Alan Robock) из Университета Ратгерс.

Всё, что останется

Несомненно, глобальный ядерный конфликт приведёт к тотальным изменениям всех экосистем на планете Земля, как наземных, так и морских. Глобальный выброс сажи в атмосферу приведёт к похолоданию и снижению общей продуктивности Мирового океана, этот эффект будет различаться в разных его частях, прогнозирует океанолог и ведущий научный сотрудник ФИЦ «Южный научный центр РАН» Олег Степаньян.

В первую очередь пострадают наиболее продуктивные, в том числе по вылову рыбы, акватории умеренной и субтропической зон. Максимально пострадают экономики Европы, США, России, Китая — вернее, то, что от них останется после разрушительного ядерного конфликта. Олег Степаньян океанолог, морской биолог, ведущий научный сотрудник ФИЦ «Южный научный центр РАН» океанолог, морской биолог, ведущий научный сотрудник ФИЦ «Южный научный центр РАН»

Российский учёный так описывает нежелательную футурологическую апокалиптику ядерного и термоядерного международного конфликта. Ионизирующее излучение повлияет на морские организмы приповерхностной, фотической (где наиболее поглощается проникающий в воду свет и где идут интенсивно процессы фотосинтеза), наиболее продуктивной толщи воды до 100 метров в глубину, приведя как к прямой гибели морской биоты, так и к её мутациям, влияя в первую очередь на естественное воспроизводство и продуктивность.

Konrad Wothe/imageBROKER.com/Global look Press

Этот печальный процесс, отмечает океанолог, затронет все виды организмов, но в наибольшей степени ударит по биотическим сообществам, которые обитают на дне морей — по прикреплённым морским водорослям, придонным рыбам (треска, бычки и др.).

Даже те рыбы, которые активно передвигаются, не смогут уплыть далеко от своего места обитания, что ограничено разными факторами, в первую очередь солёностью. Например, рыбы Чёрного моря не смогут массово мигрировать в Средиземное море и наоборот, — теоретизирует ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН.

В Мировом океане из-за попадания сажи значительно изменится рН — морская вода станет более кислая, продолжает наводить ужас Олег Степаньян. Глобальная ядерная битва приведёт к необратимым последствиям, когда, скорее всего, погибнут наиболее рыбопродуктивные биотопы, сформированные коралловыми рифами (тропики и субтропики) и известковыми водорослями (умеренные и северные моря).

Исход, предположительно, будет таким: пострадают практически все виды рыб (вероятно, за исключением глубоководных видов) и морских млекопитающих (киты, дельфины, тюлени), так как кислота станет разъедать кожные покровы, понижая устойчивость морских рыб (в том числе и таких крупных, как акулы) к инфекциям, — допускает морской биолог.

Сигнал тревоги

Выводы международной команды учёных были сделаны всего через несколько недель после того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «мир продолжает жить в тени ядерной катастрофы».

И в этом — совершенно нежелательном — случае тень может оказаться буквальной.

Предыдущее изыскание Университета штата Колорадо в Боулдере показало, что даже относительно небольшой ядерный пожар может поднять огромное количество чёрной сажи высоко в атмосферу Земли. Из-за массы частиц земной шар станет темнее и холоднее. Фермеры, в свою очередь, скорее всего, будут бороться за выращивание таких важных культур, как кукуруза, пшеница и рис.

Если бы у нас закончилась еда на суше, хватило бы нам еды в океане, чтобы прокормить население мира? — вопрошает Николь Ловендуски (Nicole Lovenduski) из Института арктических и альпийских исследований (INSTAAR) при Университете штата Колорадо в Боулдере.

Команда экспериментаторов использовала сложное компьютерное моделирование, дабы оценить, как крупномасштабная ядерная катастрофа сможет повлиять на то, что, по словам Ловендуски, «все едят в океане».

Под этим подразумевается планктон или плавающие организмы — от одноклеточных водорослей до крошечных ракообразных, таких как криль. Подобно кукурузе и рису, для жизни многих из этих организмов необходим солнечный свет.

Поскольку интенсивность солнечного света, достигающего поверхности океана, значительно упадёт, рост планктона также замедлится, — пояснила она.

Полномасштабный ядерный пожар, такой, к примеру, как битва между США и Россией, предполагает группа экспертов, способен сократить рост планктона во всём мире почти на 40%.

Этот ужасный, ужасный, ужасный, ужасный мир

В результате великой беды мириады рыб начнут испытывать голод. Но то, что произойдёт дальше, видимо, будет зависеть уже от человечества, рассуждает учёный-рыболов Ким Шеррер (Kim Scherrer).

Если люди станут ловить рыбу и морепродукты после такого апокалиптического события в привычном активном режиме, уловы вылавливаемой в дикой природе живности могут упасть на 3–30% за первое десятилетие после окончания ядерной войны. В зависимости, конечно, от её масштабов и охвата. А ведь это, прогнозирует специалист, может выразиться в десятках миллионов тонн потерянных морепродуктов (в их ежегодных объёмах).

imago stock&people/Global Look Press

Но. Не всё ещё пропало. Таких ужасающих потерь можно избежать, думают западные исследователи. Многие рыбные промыслы по всему миру уже испытывают трудности из-за чрезмерной эксплуатационной нагрузки, изменений климата и прочих факторов. Однако, если всеми этими ресурсами управлять более целесообразно и устойчиво, морскую экосистему можно было бы использовать как гораздо более надёжный источник пищи, уверены учёные.

Разумное рыболовство, верят биологи, вполне сможет компенсировать почти 40% белка, который в настоящее время люди получают от наземных животных.

Я был удивлён, насколько велики оказались прогнозные цифры. Эффективное и толковое управление мировым рыболовством — сложная задача, но различные исследования рисков приводят нас к мысли, что помимо всех прочих преимуществ, мудрый менеджмент вполне способен защитить нас от глобальных продовольственных кризисов, — убеждён Ким Шеррер.

Выводы международной команды имеют дополнительное значение для науки именно теперь, когда мир находится в эпицентре совсем иной катастрофы: пандемии коронавируса. Ловендуски вспоминает, как в марте она прогуливалась по продуктовым магазинам и лицезрела совершенно пустые полки.

Было ужасно жить в этом, пускай временном, мире. Это заставило меня задуматься, готово глобальное общество к такой катастрофе, как ядерная война. Думаю, пока — нет, — резюмировала специалист из Соединённых Штатов.

Вряд ли у кого-то из нас могут быть сомнения в том, что любых ядерных войн надо обязательно избежать. Понятно, что все факторы существенно изменят облик Мирового океана. Но этот новый океан человечество после глобальной ядерной зимы вряд ли уже увидит, предостерегает нас даже от малейшего оптимизма ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян.

Поэтому оптимизм тут может быть только самый что ни на есть «чёрный». После великой ядерной катастрофы новый цикл развития нашей планеты, конечно же, последует. Но вот останется ли тогда на ней человек? Вопрос остаётся открытым...