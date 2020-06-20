Появление вируса кори отодвинули в прошлое на 1400 лет

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Первые случаи заражения корью могли произойти в VI веке до н. э., а не в IX веке н. э. как считалось до сих пор.

К такому выводы пришли учёные, изучившие геном вируса кори методом молекулярных часов, результаты исследования приводит журнал Science. Специалисты считают, что предок кори передался людям от скота вскоре после появления городов с достаточным для распространения вируса количеством жителей.

Существовавшая до сих пор датировка методом молекулярных часов могла быть неточной, так как основывалась на образцах вируса не старше 1954 года. Команда учёных из Института Роберта Коха изучила образцы тканей лёгких, собранных в период с 1870 по 1930 год. Среди них удалось обнаружить лёгкое девочки, которая умерла от кори в 1912 году, в котором содержалась хорошо сохранившаяся вирусная РНК.

Сопоставив геном образцов 1912, 1954 и 1960 годов с современными образцами, учёные построили филогенетическое древо вируса кори. Затем исследователи составили базу данных из 51 вирусного генома. Помимо образцов вирусов кори в неё вошли возбудители чумы крупного рогатого скота и чумы мелких жвачных животных. Применив к выборке метод молекулярных часов, учёные установили, что вирус кори разошёлся с вирусом чумы крупного рогатого скота около VI века до н. э.

Первое описание кори оставил персидский источник X века н. э., что близко к первоначальной оценке. Однако отсутствие упоминаний нельзя расценивать как свидетельство позднего появления кори. Вероятно, её просто не отделяли от похожих заболеваний.

Учёные считают, что корь смогла закрепиться в человеческой популяции, когда население отдельных городов достигло 250-500 тысяч жителей. Этот порог обеспечивает непрерывную передачу болезни. До этого предок вируса мог заразить отдельных людей, но они умерли или выздоровели до того, как передали болезнь достаточному числу других носителей.

Как передавал NEWS.ru, в ООН предупредили, что европейским странам грозит беспрецедентная вспышка кори, если не возобновится прерванная из-за коронавируса программа вакцинации.