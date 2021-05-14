Половых партнёров разделили на 5 категорий из-за венерических болезней

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Британские учёные предложили отказаться от общепринятой классификации на «постоянных» и «случайных» половых партнёров. Они считают, что для отслеживания заболеваемости венерическими болезнями этих категорий должно быть пять. Новая классификация не понравилась российским экспертам, пишут «Известия».

Так, британцы предложили делить сексуальных партнёров на пять категорий: «постоянный партнёр», «новый партнёр», «партнёр по сексу», «партнёр на один раз» и «работник секс-индустрии».

«Эпидемиологи и специалисты, изучающие человеческое поведение, находятся в поиске альтернативных способов классификации сексуальных отношений, чтобы лучше понять риски распространения ЗППП (заболевания, передающиеся половым путём) и ВИЧ», — сказано в исследовании, которое цитируют «Известия».

Новое разделение позволит лучше определять возможное распространение половых инфекций, а значит, усовершенствовать назначение соответствующего типа терапии.

Врач-сексолог Игорь Кан объяснил газете, почему эта классификация в определённой степени «условна и лукавит». По его мнению, «партнёр на один раз» и «работник секс-индустрии» может быть более эмоционально вовлечён и готов к сотрудничеству, чем условный «постоянный» супруг.

Эксперт считает, что переименование партнёра не поможет лечению венерических заболеваний. Гораздо лучше использовать современные социальные рекомендации во избежание рискованных форм незащищённой сексуальной активности.

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