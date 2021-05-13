Палеонтологи нашли останки «разговорчивого» динозавра в Мексике

https://static.news.ru/photo/8da74360-b49e-11eb-ac17-96000091f725_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Палеонтологи в ходе раскопок на севере Мексики нашли останки ранее неизвестного науке вида динозавров, сообщает «Ридус». Учёные считают, что древний представитель животного мира жил на Земле около 73 млн лет назад.

Новый вид динозавров назвали Tlatolophus galorum.Tlahtolli в переводе с языка ацтеков науатль означает «слово», lophus на греческом — «гребень». Кости динозавра отлично сохранились благодаря особенным условиям местности. Специалисты уже смогли восстановить около 80% всего скелета, включая череп, метровый гребень, плечевые и бедренную кости.

Изучив череп динозавра, палеонтологи пришли к выводу, что они имеют дело с «разговорчивым» видом. Вероятно, животные могли общаться друг с другом, издавая различные звуки. Также возможно, что Tlatolophus galorum с помощью звуков отпугивали хищников.

Ранее учёные из Университета Техаса в Остине нашли доказательства, которые, по их мнению, окончательно подтверждают наиболее популярную версию исчезновения с лица Земли динозавров. Исследователи пришли к выводу, что падение астероида отныне можно считать главной причиной вымирания древних видов животных.