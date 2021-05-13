Палеонтологи нашли останки «разговорчивого» динозавра в Мексике

Палеонтологи в ходе раскопок на севере Мексики нашли останки ранее неизвестного науке вида динозавров, сообщает «Ридус». Учёные считают, что древний представитель животного мира жил на Земле около 73 млн лет назад.
Новый вид динозавров
Изучив череп динозавра, палеонтологи пришли к выводу, что они имеют дело с «разговорчивым» видом. Вероятно, животные могли общаться друг с другом, издавая различные звуки. Также возможно, что Tlatolophus galorum с помощью звуков отпугивали хищников.
Ранее учёные из Университета Техаса в Остине нашли доказательства, которые, по их мнению, окончательно подтверждают наиболее популярную версию исчезновения с лица Земли динозавров. Исследователи пришли к выводу, что падение астероида отныне можно считать главной причиной вымирания древних видов животных.