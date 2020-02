https://static.news.ru/photo/ac303ba2-524d-11ea-9b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Учёные разработали методику, благодаря которой можно точно определять, что ели древние животные, останки которых находят на раскопках в тёплом климате. Для этого нужно замерять соотношение двух изотопов цинка в эмали их зубов.

Об исследовании сообщает пресс-служба немецкого Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (EVA) со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Замеряя доли цинка-66 и цинка-64, можно понять, чем питалось то или иное древнее животное. Соотношения их концентраций сильно различаются для хищников и травоядных, тогда как для всеядных животных они занимают некие промежуточные значения, — объяснил суть работы один из её авторов, палеонтолог Никалас Бургон.

В целом о диете древних животных и людей можно судить по форме зубов и челюстей, а также по изотопному составу тканей организма (в том числе и зубов). Однако последний метод работает лишь, если останки были найдены в прохладном климате. В тропиках из зубов и костей все следы органики вымываются очень быстро.

Бургон и его коллеги под руководством известного палеохимика Томаса Тюткена обратили внимание на зубную эмаль. Она содержит в себе вкрапления атомов цинка, изотопный состав которых в зубах людей и животных немного варьировался. Детально изучив эти различия, химики и палеонтологи пришли к выводу, что это связано с двумя факторами — с той территорией, где родился и жил обладатель эмали в первые годы его жизни, а также c его диетой.

Последнее связано с тем, что растения накапливают в себе больше легких изотопов цинка, чем тяжёлых. В результате этого в зубах и костях травоядных соотношение цинка-64 к цинку-66 будет больше, чем в эмали хищников, и наоборот.

Как надеются учёные, созданная ими методика значительно обогатит наши представления об облике древних экосистем, существовавших в тёплом климате.

Ранее палеогенетики из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка определили, какой процент ДНК неандертальцев остался в геноме современных людей. По их данным, за последние 45 тысяч лет он практически не изменился. Примерно 55 тысяч лет назад Homo sapiens покинули Африку и оказались в Евразии. Тогда началось межвидовое скрещивание с неандертальцами. В результате современные люди, за исключением африканцев, унаследовали 1−2% неандертальской ДНК, писал NEWS.ru.