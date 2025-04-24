Ученые нашли способ победить рак кожи NM: безвредный цитомегаловирус способен помочь в лечении рака кожи

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Ученые Оксфордского университета выяснили, что цитомегаловирус (ЦМВ), который встречается у 50−60% взрослого населения Великобритании, может улучшать результаты терапии меланомы, сообщает Nature Medicine. При активизации этого вируса у человека отмечается снижение выраженности побочных реакций от лечения.

ЦМВ обычно протекает бессимптомно у здоровых людей, находясь в спящем состоянии, но при этом оказывает существенное воздействие на иммунную систему. Эти свойства вируса и привлекли внимание исследователей. Ученые заявили, что намерены продолжить работу и расширить масштабы исследований, разработав новые безопасные методы борьбы с онкологическими заболеваниями.

Ранее эндокринолог Елена Маслова перечислила онкологические заболевания, риск развития которых повышается при ожирении. Специалист отметила, что избыточный вес может привести к возникновению злокачественных опухолей желудка, пищевода, эндометрия, желчного пузыря и щитовидной железы.

По словам врача, у пациентов с ожирением также увеличивается вероятность развития рака почек, печени, поджелудочной железы и яичников. Особое внимание Маслова обратила на повышенный риск рака молочной железы у женщин с избыточным весом в постменопаузе.